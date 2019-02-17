نادي الزمالك يواصل التحليق على قمة ترتيب الدوري المصري بفوز صعب على إنبي (فيديو)

واصل نادي الزمالك، سلسلة الانتصارات والتحليق على قمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعد أن تغلب على ضيفه إنبي بهدفين لهدف في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

وصالح الزمالك جماهيره بعد التعادل الذي تعرض له الأسبوع الماضي من نصر حسين داي الجزائري، بهدف لكل منهما، ونزيف النقاط المتتالي في مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 14 عن طريق المغربي خالد بوطيب.

وارتبك لاعبو إنبي بعد الهدف المبكر، ليضيف محمود عبد المنعم ”كهربا“ الهدف الثاني في الدقيقة 45.

ونجح إنبي بتقليص النتيجة في الدقيقة 56 عبر محمد بسيوني بتسجيله للهدف الأول لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء دون أن تتغير النتيجة.

وبذلك، ارتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة في القمة، بينما تجمّد رصيد إنبي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.