ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي الزمالك على إنبي (صورة)

واصل نادي الزمالك زحفه نحو لقب الدوري المصري، بعد فوزه 2/1، الأحد، على إنبي، لحساب الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا 2/0 سجلهما خالد بوطيب في الدقيقة 21، ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، في الدقيقة 45+2، في حين قلص محمد بسيوني النتيجة لإنبي بهدف في الدقيقة 56.

وحقق الزمالك فوزه السادس عشر في الدوري المصري، مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، في حين خسر إنبي للمرة التاسعة، مقابل 4 انتصارات و9 تعادلات.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 51 نقطة (من 20 مباراة) في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب 22 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:

1. الزمالك، 51 نقطة من 20 مباراة.

2. بيراميدز، 45 نقطة من 22 مباراة.

3. الأهلي، 42 نقطة من 19 مباراة.

4. المقاولون العرب، 31 نقطة من 22 مباراة.