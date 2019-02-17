النادي الأهلي المصري يسعى لضم عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي

أنهى النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اتفاقه على ضم عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في بداية الموسم المقبل؛ لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”نجح الخطيب، باستغلال لقاء الفريق أمام الإنتاج الحربي، في الدوري، أمس السبت، في إنهاء صفقة عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج“.

وأضاف: ”الخطيب تفاوض مع مسؤولي الإنتاج قبل لقاء الفريقين بالأمس، وحصل على موافقتهم على انضمام الحارس لصفوف الأهلي، على أن يكون ذلك بداية من الموسم المقبل“.

وتابع: ”الخطيب تحرك لضم عامر عامر بناء على طلب لاسارتي، المدير الفني، الذي يرى أن مركز حراسة المرمى في النادي أزمة كبيرة، ولا يوجد حارس مميز في الدوري المصري حاليًا، سوى محمود جنش حارس الزمالك، وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي“.

وأردف: ”عامر رحب بالانتقال لصفوف الأهلي، وأكد لمسؤولي ناديه أنه حلم عمره، وأنه يرغب في الانضمام للقلعة الحمراء؛ من أجل اللعب بين صفوف منتخب مصر“.

وقال خالد مهدي، مدير الكرة في الإنتاج الحربي، خلال تصريحات إذاعية: ”عامر قدم مستوى مبهرًا؛ ما دفع الخطيب للتصفيق له في كل كرة يتصدى لها، مصير عامر في الانتقال للأهلي سيعلن في نهاية الموسم، والحارس يستحق الانضمام للمنتخب، ولولا وجوده أمام الأهلي لخسر الإنتاج بأكثر من 3 أهداف“.

وفاز الأهلي بهدف نظيف على الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري، رغم إضاعة الأحمر العديد من الفرص وتألق عامر عامر في أكثر من فرصة.

وارتبط اسم عامر عامر الفترة الأخيرة بالانضمام إلى النادي الأهلي، قبل أن يمدد تعاقده مع الإنتاج الحربي.

ويقع الإنتاج الحربي في المركز الخامس، بعد مرور 22 جولة برصيد 31 نقطة، بالتساوي مع المقاولون العرب صاحب المركز الرابع.