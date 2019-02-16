ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي (صورة)

واصل النادي الأهلي، اليوم السبت، تضييق الخناق على الثنائي الزمالك وبيراميدز في إطار المنافسة على قمة ترتيب الدوري المصري.

وتغلب الأهلي على مضيفه الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط خلف الزمالك المتصدر، وثلاث نقاط عن بيراميدز الوصيف، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة في المركز الخامس.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 49 بادر الأهلي بالتسجيل عبر عمرو السولية لتزداد الإثارة في اللقاء.

وشهدت الدقيقة 66 طرد محمود حماده ليلعب الإنتاج الحربي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وفشل الأهلي في استغلال النقص العددي بصفوف المنافس، وتسجيل المزيد من الأهداف ليكتفي بالخروج فائزًا بهدف نظيف.