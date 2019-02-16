النادي الأهلي يقتنص فوزًا ثمينًا من الإنتاج الحربي في الدوري المصري (فيديو)

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على مضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (1-0)، مساء السبت، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بتروسبورت في الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري.

سجل هدف المباراة نجم اللقاء المتألق عمرو السولية مستغلًا خطأ دفاعيًا للإنتاج في الدقيقة 49 من عمر المباراة التي شهدت طرد محمود حماده لاعب وسط الإنتاج في الدقيقة 66.

وحصد الأهلي فوزه السادس على التوالي ببطولة الدوري مع مدربه الأوروغوياني مارتن لاسارتي ، وارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 42 نقطة في المركز الثالث وللأهلي 3 مؤجلات أمام الزمالك والإسماعيلي والمصري وتجمد رصيد الإنتاج بقيادة مدربه مختار مختار عند 31 نقطة في المركز الخامس.