خمسة أهداف في فوز مثير للإسماعيلي على النجوم بالدوري المصري (فيديو)

واصل الإسماعيلي صحوته في الفترة الأخيرة، وفاز 3-2 على النجوم في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت.

وسجل كريم أحمد (بامبو) الهدف الأول للإسماعيلي في نهاية الشوط الأول، كما سجل الهدف الثالث الحاسم للانتصار بعد انفراد بمرمى المخضرم عصام الحضري في الدقيقة 81.

وأصبحت النتيجة 2-صفر للإسماعيلي عن طريق محمود متولي في الدقيقة 55. وقلص صلاح أمين الفارق بعد ثماني دقائق، ثم أحرز الهدف الثاني للنجوم بعد مجهود كبير في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق الإسماعيلي فوزه الثالث في أربع مباريات، ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 27 نقطة وبفارق ست نقاط عن النجوم صاحب المركز 16 والقابع في منطقة الهبوط.