ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية (صورة)

اقتنص فريق نصر حسين داي الجزائري، تعادلًا قاتلًا من مضيفه الزمالك المصري بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

قدَّمَ الزمالك شوطًا أول مميزًا للغاية، وأهدر خلاله العديد من الفرص السهلة أمام تألق كبير من حارس مرمى حسين داي.

ونجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم عن طريق المغربي خالد بوطيب، في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.

ونجح حسين داي من اقتناص التعادل في الوقت القاتل عن طريق فوزي يايا في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وفي وقت سابق الأربعاء، تغلب بيترو أتلتيكو الأنغولي على ضيفه غورماهيا الكيني بهدفين لهدف، ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملة:

1/ نصر حسين داي الجزائري 4 نقاط.

2/ غورماهيا الكيني 3 نقاط.

3/ بيترو أتلتيكو الأنغولي 3 نقاط.

4/ الزمالك المصري نقطة واحدة.