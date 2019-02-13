الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نصر حسين داي اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

يواجه فريق الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ولم يحصد الزمالك أيَّ نقطة بعدُ بالمجموعة؛ إذ خسر مباراته الأولى خارج ملعبه أمام غورماهيا الكيني 4-2، بينما فاز نصر حسين داي بمباراته أمام بترو أتلتيكو الأنغولي 2-1.

ويأمل الزمالك في تصحيح مساره بالبطولة والظفر بأول 3 نقاط له من أجل عدم تعقيد موقفه، واستغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه وعدم السقوط في فخ التعادل أو الخسارة المفاجئة.

وقال السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يحارب في كل مباراة من أجل تحقيق الانتصار، فالفريق يستهدف التتويج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وشدَّد جروس على أنه يريد أن يفوز فريقه بهدفين على الأقل، ولا يستقبل أيّ أهداف بالمباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الدفاع بطريقة جيدة والظهور بشكل أفضل من الذي ظهر به الفريق في لقاء غورماهيا.

وشهدت قائمة الزمالك عودة التونسي حمدي النقاز بعد الغياب أخيرًا بسبب الإصابة، بينما استبعد جروس كلًّا من محمد إبراهيم وحازم إمام وأحمد مدبولي و“زيزو“ ومحمد حسن ومصطفى فتحي لأسباب مختلفة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3.