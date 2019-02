لاسارتي ينفعل بشدة على صحفي تنزاني عقب مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

دخل الأوروغواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، في مشادة كلامية مع أحد الصحفيين التنزانيين بعد مباراة الأهلي وسيمبا، التي أقيمت على ملعب الصداقة بالعاصمة دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وانفعل لاسارتي بشكل كبير على الصحفي التنزاني الذي تحدث معه عن أسباب خسارة الأهلي، فبرر المدرب الأوروغوياني بأن لاعبي سيمبا أضاعوا الوقت بطريقة مستفزة، إلا أن الصحفي أكد للمدرب أن هذا ليس سببًا.

وظهر لاسارتي عصبيًا في المؤتمر ورفض كلمات الصحفي، مؤكدًا أن سيمبا سجل هدفًا وفاز به، ولكن المباراة لم تشهد كرة قدم بسبب كثرة سقوط لاعبي الفريق التنزاني.

وخسر الأهلي بهدف أمام سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

