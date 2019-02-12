لاسارتي ينفعل بشدة على صحفي تنزاني عقب مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

دخل الأوروغواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، في مشادة كلامية مع أحد الصحفيين التنزانيين بعد مباراة الأهلي وسيمبا، التي أقيمت على ملعب الصداقة بالعاصمة دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وانفعل لاسارتي بشكل كبير على الصحفي التنزاني الذي تحدث معه عن أسباب خسارة الأهلي، فبرر المدرب الأوروغوياني بأن لاعبي سيمبا أضاعوا الوقت بطريقة مستفزة، إلا أن الصحفي أكد للمدرب أن هذا ليس سببًا.

وظهر لاسارتي عصبيًا في المؤتمر ورفض كلمات الصحفي، مؤكدًا أن سيمبا سجل هدفًا وفاز به، ولكن المباراة لم تشهد كرة قدم بسبب كثرة سقوط لاعبي الفريق التنزاني.

وخسر الأهلي بهدف أمام سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

Who would be a translator eh. pic.twitter.com/a4k5XzIEfx — Salim Masoud Said (@salimosaid) February 12, 2019

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: ”فرصة الفريق في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لا تزال كبيرة، رغم الخسارة وسنلعب في المباراتين المقبلتين على الفوز“.

وأضاف: ”الأهلي قدم مباراة جيدة ولكن التوفيق لم يحالف الفريق، هذا حال كرة القدم التي توجد بها كل الاحتمالات، وعلينا أن نلعب لأجل الفوز في جميع المباريات المقبلة، وسنعمل لتحقيق ذلك في الفترة المقبلة“.

وتابع: ”هدف الفريق واضح وهو تخطي مرحلة دور المجموعات، والتقدم خطوة نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا“.

وأشار مدرب الأهلي إلى وجود تعمد في إهدار الوقت من لاعبي سيمبا، بسقوطهم أكثر من 15 مرة على أرضية الملعب، وهذا لا يتفق مع قواعد اللعب النظيف“.

وواصل: ”على كل حال المباراة انتهت والأهلي اعتاد على النظر إلى الأمام، ولا بد من التركيز فيما هو قادم“.

وأردف: ”عامل الجو قد يكون له تأثير بسبب ارتفاع الرطوبة، خاصة في الشوط الثاني، ما تسبب في حالة من الإجهاد الكبير على اللاعبين“.

واختتم المدير الفني للأهلي: ”اعتمدت على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب من بداية المباراة، للحفاظ علي مجهود اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة“.