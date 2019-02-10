رسميًا.. رفع الإيقاف عن النادي الإسماعيلي وعودته إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا

أعلن النادي الإسماعيلي المصري عودته بشكل رسمي إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وأصدر فريق الدراويش بيانًا مقتضبًا، قال فيه:“النادي الإسماعيلي يعود إلى البطولة الأفريقية بعد قبول التظلم ضد القرارات الظالمة التي تعرض لها عقب لقاء الأفريقي التونسي“.

وعقد مندوب من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي جلسة استماع في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، حيث تم تدعيم الجلسة بمستندات لإثبات براءة النادي.

واستبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الإسماعيلي من دوري الأبطال؛ بسبب شغب جماهيره أمام ضيفه الأفريقي التونسي، ولكن تم رفع الإيقاف رسميًا مساء اليوم.

رسميًا .. النادي الإسماعيلي يعود إلى البطولة الأفريقية بعد قبول التظلم ضد القرارات الظالمة التي تعرض لها عقب لقاء الأفريقي التونسي .#WeAreBack#CAF pic.twitter.com/Eit8omYPCz — Ismaily SC (@ismailyofficial) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وألغى الحكم المباراة ضمن الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الثالثة؛ بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام، وإلقاء أحجار وقوارير مياه على أرضية استاد الإسماعيلية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 84 قبل أن يتخذ الحكم قرارًا بإلغائها.

وقبل إلغاء المباراة كان الإسماعيلي متأخرًا 2-1، في استمرار للنتائج المتراجعة محليًا وأفريقيًا، للفريق رغم خوضه اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، التي بلغت نحو عشرة آلاف متفرج سمحت لهم السلطات الأمنية.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان على تويتر:“أكد حكام اللقاء في تقرير المباراة أن جماهير الإسماعيلي صاحبة الضيافة، واصلت إلقاء الحجارة وقوارير المياه على الحكم المساعد، والفريق الضيف، خاصة في الدقيقة 86 أثناء محاولة الأفريقي تنفيذ ركلة ركنية، وبعد فشل عدة محاولات لاستئناف اللعب قرر الحكم إلغاء المباراة، وخرج هو والطاقم المساعد، ولاعبو الفريقين في حراسة قوات الأمن؛ لتجنب التعرض لمقذوفات الجماهير أصحاب الأرض.

وأضاف الاتحاد الأفريقي أنه طبقًا لمادة في لوائحه تنص على معاقبة الفريق صاحب الأرض باعتباره خاسرًا، واستبعاده من البطولة حال إلغاء الحكم المباراة قبل نهايتها بسبب اجتياح الجماهير الملعب، أو أي اعتداء منها على الفريق الزائر، فإنه قرر تطبيق اللوائح على الإسماعيلي.

وتابع:“يعلن الاتحاد الأفريقي رسميًا استبعاد الإسماعيلي من البطولة لموسم 2018-2019 مع إلغاء كافة نتائج الفريق حتى الآن في دور المجموعات“.

وقال الاتحاد القاري إن هذا الأمر لا يتعارض مع أي عقوبات أخرى قد تقررها لجنة الانضباط التابعة له.