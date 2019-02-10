ردة فعل إدارة نادي الزمالك بعد مشادة فرجاني ساسي وأوباما (فيديو)

كشفت تقارير صحفية على أن مسؤولي نادي الزمالك سيفتحون تحقيقًا مع لاعبي الفريق يوسف أوباما والدولي التونسي فرجاني ساسي، بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينهما خلال مواجهة فريق النجوم، أمس السبت، على ملعب بترو سبورت، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وكشف التصوير التلفزيوني للمباراة، دخول فرجاني في مشادة كلامية مع زميله يوسف أوباما أثناء مباراة الزمالك والنجوم، بسبب إخراج أوباما الكرة من أجل علاج لاعب النجوم الذي سقط في وسط الملعب، بينما رفض ساسي وطلب من زميله استمرار اللعب؛ لأن لاعب النجوم يهدر الوقت للخروج بنقطة من المباراة، وهو ما تسبب في مشادة بين الثنائي استدعت تدخل محمود علاء، مدافع الفريق، لتهدئة الأمور، لكن مسؤولي الزمالك قرروا التدخل عبر فتح تحقيق مع اللاعبين لتدارك الأمر مستقبلًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”اليوم السابع“.

وفاز الأبيض بالمباراة بهدف دون رد في إطار الجولة الواحدة والعشرين من عمر منافسات الدوري الممتاز.

وواصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما ويأتي في المركز الثاني بيراميدز برصيد 42 نقطة ، ثم المركز الثالث للأهلي برصيد 39 نقطة.