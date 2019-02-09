تركي آل الشيخ يعلق على قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

علق تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تأجيل مباراة فريقه ضد الأهلي في الدوري المصري الممتاز، والتي كان مقررًا لها يوم 28 فبراير الجاري.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة رسميًا تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير، إلى ما بعد لقاء القمة بين الأحمر والزمالك في 30 مارس المقبل.

وكتب تركي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “أشكر اتحاد الكرة علي حرصه على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة على الدوري العام”.

تابع “بيراميدز جاهز للعب في أي بطولة الدوري أو الكأس دعما للاتحاد في تنظيم مسابقاته بنجاح قائم علي العدل بين كل الاندية”.

وأتم “شابو الأستاذ المحترم هاني أبو ريدة”.

وأصدرت لجنة المسابقات قرارها بعد قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم، والذي أعلن رفضها القاطع لتغيير مباراة الدوري مع بيراميدز لتصبح مواجهة بين الفريقين في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، ورحب بتأجيل المباراة لما بعد 30 مارس.