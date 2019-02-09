ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي الزمالك على النجوم (صورة)

عزز الزمالك صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم عقب فوز صعب 1-صفر على مستضيفه النجوم، في ختام مباريات الجولة 21 للمسابقة اليوم السبت.

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة من 19 مباراة متقدمًا بفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي خاض 21 مباراة، بينما توقف رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز 15.

ومنح البديل أيمن حفني، الغائب عن المباريات منذ فترة، الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 71، بعد دقيقة واحدة من مشاركته، إذ حول تمريرة عرضية من يوسف إبراهيم (أوباما) داخل منطقة الجزاء في شباك المخضرم عصام الحضري حارس النجوم الجديد.

ومنعت العارضة الزمالك من تعزيز تقدمه عندما ردت تسديدة المغربي حميد أحداد في الدقيقة 69.

وحاول المغربي الآخر خالد بوطيب هز شباك الحضري بضربة رأس في الدقيقة 75، لكن الحارس المخضرم أبعد الكرة عن مرماه.

وكاد محمد همام مهاجم النجوم أن يدرك التعادل بعدها بدقيقتين، عندما لمح محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الزمالك خارج مرماه، ليرسل كرة طويلة صوب مرمى الضيوف أبعدها جنش إلى ركلة ركنية.