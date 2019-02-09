الزمالك يسقط النجوم ويغرّد على قمة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

غرّد فريق الزمالك، اليوم السبت، على قمة ترتيب الدوري المصري، وتغلب على مضيفه النجوم بهدف نظيف في ختام مباريات الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 71 ليتمكن الزمالك من التقدم عبر أيمن حفني.

وفشلت جميع محاولات النجوم في إدراك التعادل، ليخرج الزمالك فائزًا باللقاء.