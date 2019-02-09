هل رضخ لمطالب محمود الخطيب؟.. تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري رسميًا

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري، إلى ما بعد مباراة الأهلي والزمالك، في الدور الأول من المسابقة المحلية، والمقرر إقامتها في نهاية شهر مارس المقبل.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: “بناءً على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك، مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقًا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، في بيان رسمي ظهر اليوم، رفض إجراء أي تعديل في موعد مبارياته في بطولة الدوري العام، بعد أن كان اتحاد الكرة يرغب في تبديل موعد مباراتي الفريق أمام بيراميدز في الدوري والكأس.

يذكر أن نادي بيراميدز المملوك لتركي آل الشيخ قد أعلن أيضًا رفضه خوض مباراة الأهلي في الدوري، قبل أن ينتهي الفريق الأحمر من مبارياته المؤجلة من الدور الأول للبطولة، خاصة مباراة الزمالك.

وحسم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، الجدل بشأن استبدال المباراة من مسابقة الدوري إلى كأس مصر، وأعلن مجلس إدارة النادي، اليوم، برئاسة محمود الخطيب الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية.

وقال الأهلي في بيان، اليوم :”وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم، فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه”.

وخرج بيان اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي بدقائق، ليعلن تأجيل المباراة بدلًا من استبدالها.