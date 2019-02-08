النادي الأهلي يتخطى حرس الحدود ويطارد الزمالك وبيراميدز على قمة الدوري المصري (فيديو)

واصل النادي الأهلي مسلسل انتصاراته ومطاردته للزمالك وبيراميدز على قمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وتغلب على ضيفه حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

جاءت المباراة متوسطة في المستوى الفني والبدني من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تشهد أي هجمات خطيرة على المرميين، إلا على فترات متباعدة.

وأسفرت الدقيقة 45 عن هدف التقدم للأهلي عندما تلقى حمدي فتحي كرة عرضية وضعها برأسه في المرمى، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الحدود عن التعادل، كثف لاعبو الأهلي من هجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج الأهلي فائزًا باللقاء.

وللمرة الأولى في الموسم الحالي لمسابقة الدوري المصري، حقق الأهلي انتصاره الخامس على التوالي.

وكانت آخر مرة حقق فيها الأهلي خمسة انتصارات متتالية في الموسم الماضي، حينما نجح وقتها في الوصول إلى 16 انتصارًا متتاليًا قبل أن يوقف سموحة قطار انتصاراته بالتعادل وقتها.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة محافظًا على المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الحدود عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه بيراميدز.