الاتحاد المصري يضغط على النادي الأهلي بسبب الزمالك وبيراميدز

يمارس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، ضغوطًا كبيرة على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل التراجع عن رغبته في تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي “كاف”، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بسبب حضوره اجتماع الأندية في الجبلاية لحسم مصير مسابقة الدوري العام، رغم إيقافه لمدة عام، فضلًا عن رفض تبديل لقاءي الفريق أمام بيراميدز في بطولتي الكأس والدوري العام.

ودعا محمود الخطيب، مجلس إدارة الأهلي، لاجتماع طارئ غدًا السبت، من أجل مناقشة تقديم شكوى لـ”كاف” ضد مرتضى منصور، كما يرفض الأهلي تبديل لقاءي بيراميدز.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “هاني أبوريدة يمارس ضغوطًا كبيرة على الخطيب لإنقاذ بطولة الدوري، من خلال الموافقة على تبديل لقاء كأس مصر أمام بيراميدز بلقاء الدوري في نهاية الشهر الجاري، من أجل حل أزمة المباريات المؤجلة، التي اعترض عليها الزمالك وبيراميدز مؤخرًا”.

وأَضاف المصدر “كما طلب أبوريدة من الخطيب، إلغاء فكرة تقديم شكوى للكاف ضد رئيس الزمالك، خاصة أن الأهلي يمتلك خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة بموعد الاجتماع ما يعني أنه اجتماع رسمي وليس جلسة ودية، ما قد يدفع الكاف لتوقيع عقوبات على الزمالك واتحاد الكرة، ويتسبب في أزمة كبيرة في الكرة المصرية، قبل تنظيم أمم أفريقيا 2019 في مصر يونيو المقبل”.

وتابع المصدر “أبوريدة يخشى من رد فعل مرتضى منصور رئيس الزمالك، في حالة قيام كاف بتوقيع عقوبة على ناديه سواء بخصم نقاط من رصيده في الدوري أو استبعاده من الكونفدرالية، ويرغب في تهدئة الأجواء قبل أمم أفريقيا، حتى لا يكون هناك شحن جماهيري يتسبب في أزمة كبيرة تضع الدولة في موقف محرج”.

وأردف المصدر “أبوريدة هدد الخطيب بأن اتحاد الكرة لن يقوم بتأجيل أي مباريات للأهلي، في حالة تعارضها مع المشاركات الأفريقية سواء الموسم الحالي أو القادم، ولن يكون هناك تعاون بين الجانبين في حالة إصراره على موقفه من رئيس الزمالك ومن أزمة لقاءي بيراميدز”.