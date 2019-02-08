القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

يلعب النادي الأهلي مع منافسه حرس الحدود، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

وتقام المباراة اليوم الجمعة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ولعب طارق العشري مدرب حرس الحدود 26 مباراة أمام الأهلي، حقق الفوز 6 مرات وتعادل 5 مرات، بينما خسر 15 مرة.

وأعن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود وضمت 19 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وحسام عاشور، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، وإسلام محارب، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، وصلاح محسن، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، وجونيور أجاي، وجيرالدو.

ويغيب عن القائمة كل من مروان محسن ووليد أزارو وأحمد فتحي وعمرو جمال ومحمد هاني وعلي لطفي وصالح جمعة وأحمد حمودي.