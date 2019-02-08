موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

يلعب النادي الأهلي مع منافسه حرس الحدود، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة اليوم الجمعة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

ويملك الأهلي 36 نقطة من 17 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر، الذي لعب 18 مباراة، في حين حصد حرس الحدود 24 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر.

وحقق الأهلي الفوز 8 مرات في آخر 10 مباريات مع حرس الحدود، في حين حقق الأخير فوزين.

ويعود آخر فوز لحرس الحدود على الأهلي إلى مايو 2015، عندما فاز 1/0.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الأهلي بعض التغييرات، إذ يتوقع عودة رمضان صبحي لمركز الجناح الأيسر، وحسين الشحات لمركز الجناح الأيمن، مع استمرار الدفع بأجاي في مركز رأس الحربة.

وطارق العشري، هو المدرب المصري الوحيد الذي فاز على الأهلي في 4 بطولات مختلفة، وهي: الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.