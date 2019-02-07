شاهد صور زيارة تركي آل الشيخ لنادي الزمالك‎

قام المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بزيارة نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الخميس.

واستقبل مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، تركي آل الشيخ أمام بوابات نادي الزمالك المطلة على شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وتم استقباله بالورود.

وعقد مجلس الزمالك جلسة استقبال وترحيب للمستشار تركي آل الشيخ في مكتب مرتضى منصور رئيس النادي.

كما قام آل الشيخ بافتتاح المبنى الاجتماعي في نادي الزمالك، والذي يحمل اسمه، وعقد جلسة خاصة مع مرتضى منصور رئيس النادي وبعض أعضاء مجلس النواب المصري داخل مقر القلعة البيضاء، وغادر دون أن يتم عقد المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان عنه صباح اليوم.