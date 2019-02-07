أهداف مباراة الأهلي والحزم.. 2/2 (فيديو)

تقدم عبدالفتاح عسري لاعب النادي الأهلي بهدف في شباك الحزم، خلال مباراة الفريقين التي تقام على ملعب “مدينة الملك عبد الله”، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقابل عسري كرة مرتدة من حارس المرمى سددها صاروخية بيسراه، محرزًا الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة العاشرة.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 9

الحزم 0 : 1 الأهلي #الحزم_الأهلي pic.twitter.com/hSIm3rWTm1 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٧ فبراير ٢٠١٩

وتعادل الكولومبي جوم باخوي للحزم في الدقيقة 15 من ضربة رأسية قوية، ولكن سيف حسين مدافع الحزم ورّط فريقه وأحرز هدفًا في مرماه ليتقدم الأهلي مرة أخرى في الدقيقة 17، ثم تعادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة 23.

الهدف الأول لنادي ⁧#الحزم⁩ سجله اللاعب جون باجوي في الدقيقة 14

الحزم 1 : 1 الاهلي

⁧#الحزم_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/ki3p0gXyE9 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٧ فبراير ٢٠١٩

الهدف الثاني لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب سيف حسين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16

الحزم 1 : 2 الاهلي #دوري_كأس_الامير_محمد_بن_سلمان

⁧#الحزم_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/bD3z3hDgdf — دوري بلس (@dawriplusksa) ٧ فبراير ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الحزم سجله اللاعب : محمد الصيعري في الدقيقة 34

الحزم 2 : 2 الأهلي #الحزم_الأهلي pic.twitter.com/0vMJ23JkbW — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٧ فبراير ٢٠١٩

ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، متأخرًا بفارق 10 نقاط عن المتصدر الهلال صاحب الـ 43 نقطة.

ويمتلك الحزم 19 نقطة في المركز الثاني عشر.