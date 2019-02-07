أهداف مباراة الأهلي والحزم.. 2/2 (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والحزم.. 2/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم عبدالفتاح عسري لاعب النادي الأهلي بهدف في شباك الحزم، خلال مباراة الفريقين التي تقام على ملعب “مدينة الملك عبد الله”، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقابل عسري كرة مرتدة من حارس المرمى سددها صاروخية بيسراه، محرزًا الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة العاشرة.

وتعادل الكولومبي جوم باخوي للحزم في الدقيقة 15 من ضربة رأسية قوية، ولكن سيف حسين مدافع الحزم ورّط فريقه وأحرز هدفًا في مرماه ليتقدم الأهلي مرة أخرى في الدقيقة 17، ثم تعادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة 23.

ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، متأخرًا بفارق 10 نقاط عن المتصدر الهلال صاحب الـ 43 نقطة.

ويمتلك الحزم 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

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