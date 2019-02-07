محمود الخطيب يدعو مجلس إدارة النادي الأهلي لاجتماع طارئ للرد على مرتضى منصور واتحاد الكرة

دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ يوم السبت المقبل.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي “دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته لاجتماع طارئ الرابعة بعد ظهر السبت المقبل لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره”.

وشهد اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية، أمس الأربعاء، أزمة كبيرة بسبب حضور مرتضى منصور، رئيس الزمالك الممنوع من حضور الاجتماعات الرسمية لمدة عام من قبل الاتحاد الأفريقي “كاف”، الأمر الذي تسبب في انسحاب مندوب الأهلي خالد مرتجي، عضو مجلس الأحمر.

كما أن مرتضى منصور هاجم إدارة الأهلي عقب الاجتماع، واستنكر رفضهم وجوده في اتحاد الكرة.

وقالت تقارير مصرية إن اشتباكًا بالأيدي حدث بين مرتضى منصور وأحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقرر الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة، وضع تصور للمباريات المتبقية من بطولة الدوري العام الموسم الحالي، وعرضها على المجلس بطريقة تضمن العدالة بين الأندية.