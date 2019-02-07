مباراة الزمالك والنجوم.. كريستيان غروس يستعين بالبدلاء لتعويض غياب لاعبين بارزين

من المتوقع أن يستعين السويسري كريستيان غروس مدرب الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز، بالبدلاء لتعويض غياب لاعبين بارزين، عندما يواجه النجوم يوم السبت.

ويرغب الزمالك في التشبث بالصدارة، والحفاظ على فارق النقاط الثلاث التي تفصله عن بيراميدز الثاني.

ويملك الزمالك 45 نقطة من 18 مباراة، مقابل 42 لبيراميدز من 21 مباراة، بينما يأتي الأهلي حامل اللقب ثالثًا برصيد 36 نقطة من 17 مباراة.

ويفتقد الزمالك جهود محمود عبدالمنعم (كهربا) وطارق حامد، وحازم إمام للإيقاف.

وعقد مدرب الزمالك جلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بالعودة للانتصارات عقب الخسارة 2/4 أمام مستضيفه جورماهيا الكيني في مستهل مشواره بدور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي.

ونقل الزمالك في موقعه على الإنترنت عن غروس قوله:”مباراة جورماهيا لابد من إغلاق صفحتها، ويتعيّن على اللاعبين التركيز على المباريات المقبلة بداية من مواجهة النجوم بالدوري الممتاز”.

ومن المنتظر أن يدخل غروس تعديلات جوهرية على التشكيلة، حيث يفاضل بين محمد عنتر، وحميد أحداد لشغل مركز كهربا، كما يحل محمود عبدالعزيز بديلًا لطارق حامد وسط الملعب، ويعود حمدي النقاز إلى مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب إمام.

وسيعود إلى تشكيلة الزمالك عبدالله جمعة بعد انتهاء إيقافه المحلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة يوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مباراة الزمالك والنجوم على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.