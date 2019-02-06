مرتضى منصور يكشف حقيقة اشتباكه مع أحمد شوبير في اجتماع الأندية المصرية (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة اشتباكه بالأيدي مع أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماع الأندية المصرية الذي دعا له اتحاد الكرة أمس الأربعاء لوضع تصور لمستقبل الدوري المصري.

وقالت تقارير مصرية إن اشتباكًا بالأيدي حدث بين الرجلين.

وبدأت المشاجرة عندما دخل رئيس نادي الزمالك لغرفة اجتماع الأندية مع مسؤولي الاتحاد، اليوم الأربعاء؛ لكشف أسباب وضع جدول الدوري المصري الممتاز ومواعيد المباريات المحددة، وكشف أسباب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدوري، يوم 30 مارس المقبل.

وفور دخول مرتضى غرفة الاجتماعات، قال المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري: “أنا مش هحضر الاجتماع والشخص ده موجود”؛ يقصد بذلك رئيس نادي الزمالك.

فبادر مرتضى بالرد عليه: “إنت مين إنت، قبل ما تتكلم عني رجعوا فلوس تركي آل الشيخ، يا حرامية الساعات”.

ليغادر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الاجتماع، دون الرد عليه، ليدخل أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري في مشادة مع رئيس نادي الزمالك قائلًا: “بلاش الشتيمة إنت رئيس نادي كبير، كفاية كده مش هنسكت على اللي إنت بتعمله”.

فرد رئيس الزمالك، قائلًا: “إنت ليك عين تتكلم، وكل اللي حصل منك لتركي آل الشيخ أنا أعرفه جيدًا، ورجع فلوس وهدايا تركي”.

وأقسم أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على الهواء في تصريحات تلفزيونية أنه لم يحدث اشتباك يدوي بين الطرفين وأن الأمر كان مجرد احتداد في الحديث.