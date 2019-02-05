تركي آل الشيخ يبحث عن إجابة لواقعة الضابط في مباراة بيراميدز والداخلية

طلب تركي آل شيخ، وزير الترفية في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، تفسيرًا لتواجد رجل من الأمن بالزي الرسمي في مباراة فريقه أمام الداخلية، في بطولة الدوري المصري، أمس الإثنين.

وكتب “آل الشيخ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”نريد إجابة عمّا حدث خلال مباراة بيراميدز والداخلية، ونزول رجل الأمن بالزي الرسمي، وبسلاح على أرض الملعب، وما العقوبة المتخذة من قِبل الاتحاد المصري لكرة القدم؟”.

وكانت الكاميرات قد التقطت خلال مباراة بيراميدز والداخلية في بطولة الدوري المصري، لقطة ظهور ضابط شرطة داخل الملعب أثناء سير المباراة، ووقوع مشادة مع أحد لاعبي بيراميدز.

وكان “آل الشيخ” قد تساءل، أمس الإثنين، عبر صفحته أيضًا، عن قانونية ظهور أحد الضباط بزيه الرسمي على ملعب المباراة.

وكان نادي الداخلية، أعلن أن الضابط محمد أمل، دخل أرض الملعب، باعتباره طبيبًا لإسعاف أحد لاعبي الفريق.

وفاز بيراميدز على الداخلية بهدفين دون ردٍ، سجلهما السوري عمر خربين، من ضربة جزاء، والبيروفي كريستيان بينافينتي.

إلى ذلك، كشف تركي آل الشيخ، قيمة الأموال التي يستثمرها، داخل فريقه، بعد مرور أول عام له في الكرة المصرية.

وقال:”قيمة اللاعبين غير المصريين في بيراميدز حاليًا 27 مليون دولار، والعروض المقدمة لـ 6 لاعبين غير مصريين مملوكين للنادي تتجاوز الـ 31 مليون دولار”.

وأَضاف:”القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حاليًا 60 مليون، و300 الف دولار، تشمل اللاعبين المعارين للفرق الأخرى، وتكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعديه لسنة ونصف السنة في حال مدد التعاقد إلى سنة مقبلة تتجاوز الـ7 ملايين دولار من غير البونص”.

ويضم بيراميدز بين صفوفه كلًا من: البيروفي كريستيان بينافينتي، والإكوادوري جون سيفونتيس، والسوري عمر خريبين، والبرازيلي كينو، والبوركيني أيريك تراوري.