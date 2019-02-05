النادي الأهلي يقتنص فوزًا ثمينًا من إنبي في الدوري المصري

اقتنص فريق الأهلي 3 نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه إنبي (2-1) اليوم الثلاثاء ، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

وسجل الأهلي عن طريق أيمن أشرف، والنيجيري جونيور أجاي، في الدقيقتين 37 و54، وأحرز محمود قاعود هدف إنبي في الدقيقة 80، وألغى الحكم هدفًا للفريق البترولي خلال اللحظات الأخيرة بداعي التسلل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة، متأخرًا بفارق تسع نقاط عن الزمالك الذي خاض 18 مباراة، وست نقاط عن بيراميدز الذي خاض 21 مباراة، بينما ظل إنبي في المركز 13 برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.

ومنح المدافع أيمن أشرف التقدم لحامل اللقب في الدقيقة 38، عندما استغل ارتباك مدافعي إنبي في إبعاد تمريرة عرضية من ركلة ركنية، ليتابع الكرة في شباك عمرو حسام حارس أصحاب الأرض.

وأنهى النيجيري جونيور أجايي هجمة منظمة بدأت بتمريرة بينية من حسين الشحات إلى الأنجولي جيرالدو الذي مررها بدوره إلى أجايي، ليضعها في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 54.

وقلص محمود قاعود النتيجة بهدف من ضربة رأس قبل النهاية بعشر دقائق، وبعدها بخمس دقائق أشهر الحكم البطاقة الحمراء لأحمد رفعت لاعب إنبي لحصوله على الإنذار الثاني.

وألغى الحكم هدفًا لإنبي في الدقيقة الأخيرة بداعي التسلل، ليثير اعتراضات لاعبي الفريق والجهاز الفني.

وفي وقت سابق تذوق بتروجت طعم الانتصارات بعد غياب طويل بفوزه 1-صفر على ضيفه وادي دجلة، لكنه ظل في ذيل الترتيب.

ورفع بتروجت، الذي يرجع انتصاره الأخير في المسابقة إلى نوفمبر تشرين الثاني الماضي على سموحة بالنتيجة ذاتها، رصيده إلى 18 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز قبل الأخير.

وأحرز هدف بتروجت والمباراة الوحيد المدافع أحمد عبد الرسول في الدقيقة 59، عندما استغل كرة مرتدة من دفاع وادي دجلة وسددها مباشرة في مرمى الحارس المخضرم محمد عبد المنصف.

وسنحت فرصة إدراك التعادل لدجلة قبل النهاية بسبع دقائق من وضع انفراد لعمرو صالح، لكنه سدد الكرة في جسد محمد أبو النجا حارس بتروجت.