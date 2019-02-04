وزير الرياضة المصري يتحدث لـ”إرم نيوز” عن استعدادات بلاده لتنظيم أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

قال أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، إنّ بلاده تخوض تحديًا كبيرًا لإخراج بطولة أمم أفريقيا 2019 بشكل يليق بالدولة وبالبطولة القارية، لا سيما أنّ الفترة الزمنية المتاحة للاستعدادات لا تتعدى ثلاثة أشهر، بينما الوقت الطبيعي للاستعداد لمثل هذه البطولة يحتاج عامين.

وأشار صبحي في لقاء مع “إرم نيوز”، إلى أنّه جرى اختيار 6 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة، بالإضافة إلى الملاعب البديلة وملاعب التدريبات، لافتًا إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة حاليًا كبيرة في إطار استعدادات مكثفة للبطولة.

وكان صبحي، أكد رفضه بشكل قاطع مناقشة فكرة إلغاء الدوري المحلي، تزامنًا مع استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف صبحي في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين: “أرفض تمامًا فكرة إلغاء الدوري المصري هذا الموسم بسبب تنظيم كأس الأمم الأفريقية”.

وأضاف: “هناك عقد رعاية لاتحاد الكرة المصري ولأندية الدوري، وحال إلغاء المسابقة سيتحتم على الاتحاد والأندية دفع الشروط الجزائية المتواجدة في عقود الرعاية”.

وكان أحمد مجاهد، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، قد أعلن في وقت سابق أن مسابقة الدوري لن يتم إلغاؤها، وستستمر رغم أي معوقات.

يذكر أن مصر فازت بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بحصولها على 16 صوتًا من اللجنة التنفيذية لـ”كاف” مقابل صوت واحد فقط للمنافس، دولة جنوب أفريقيا.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا لعام 2019 يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقًا، مقسمة على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.