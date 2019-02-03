أهداف مباراة الزمالك وغورماهيا.. 2/3 للفريق الكيني (فيديو)

تقدم إبراهيم حسن لاعب نادي الزمالك المصري بهدف في شباك غورمايها الكيني خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى من دوري المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد، على استاد موي ستاديوم.

وفي الدقيقة السابعة سدد إبراهيم حسن كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الكيني.

هدف إبراهيم حسن في مرمى جورماهيا الكيني. pic.twitter.com/rVjGLl8TtD — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٣ فبراير ٢٠١٩

وتعادل غورماهيا في الدقيقة 30 من خطأ دفاعي زملكاوي.

ونحج غورماهيا في التقدم عن طريق خطأ دفاعي زملكاوي، قبل أن يدرك إبراهيم حسن التعادل للزمالك قبل نهاية الشوط الأول.

هدف إبراهيم حسن الثاني في جورماهيا – التعادل. pic.twitter.com/76C4XmKrnD — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٣ فبراير ٢٠١٩

ومع بداية الشوط الثاني نجح فريق غورماهيا في إحراز الهدف الثالث من خطأ دفاع الزمالك.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنغولي وجور ماهيا الكيني.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور الـ32 مكرر.

فيما تأهل غورماهيا الكيني بعدما فاز على نظيره نيو ستار دي دوالا الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابقة.

ويمتلك الأبيض سجلاً حافلاً في تاريخ مواجهاته مع الأندية الكينية، والتي جمعته بهم خلال 11 مباراة مع أندية غور ماهيا ونزويا شوغار وتوسكر وأولينزي ستارز، حقق الزمالك الفوز على الفرق الكينية في 9 مباريات وتعادل في مباراة وهزم في مثلها.

أما عن تاريخ مواجهاته أمام غورماهيا، فقد التقى الفريقان في 5 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وتلقى هزيمة في آخر، فيما انسحب الفريق الكيني في مباراة عام 1984، سجل الزمالك 8 أهداف في فريق غورماهيا واستقبل منه 3 أهداف.