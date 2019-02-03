موعد مباراة الزمالك ضد غورماهيا اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

رغم أنه من المعتاد أن تكون بطولة دوري أبطال أفريقيا أقوى من كأس الاتحاد الأفريقي، لكن كريستيان غروس، مدرب الزمالك، يرى غير ذلك.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن غروس قوله قبل انطلاق دور المجموعات في ضيافة غورماهيا الكيني، اليوم الأحد: “كأس الاتحاد الأفريقي التي يشارك بها الفريق هي الأقوى على مستوى القارة هذا الموسم”.

ولم يتأهل الزمالك، بطل أفريقيا خمس مرات، إلى دوري الأبطال بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي خلف الأهلي البطل والإسماعيلي.

وقال المدرب الذي يقود الزمالك بجدارة لتصدر الدوري المحلي هذا الموسم: “نحتاج إلى عشر نقاط للتأهل ونركز في كل مباراة وبالتأكيد نسعى للفوز في كل المباريات.

“من الصعب الحديث عن شكل المنافسة بالمجموعة والفرق المرشحة ولن يكون ذلك مقبولًا قبل مرور ثلاث جولات من دور المجموعات”.

ويلعب الزمالك، الذي يحاول حصد لقب كأس الاتحاد للمرة الأولى، في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا، نصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتيكو الأنغولي.

وقال حازم إمام، قائد الزمالك: “الزمالك يلعب بشكل جيد في الدوري وكأس الاتحاد ونحترم كل الفرق. مباراة غورماهيا مهمة لأنها افتتاحية دور المجموعات”.

وكان الزمالك تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور الـ32 مكرر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وغورماهيا في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة على قناة “bein sports hd1″، بتعليق علي محمد علي.