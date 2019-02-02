بعد تصاعد أزمة الأهلي مع الزمالك وبيراميدز.. اتحاد الكرة يدعو للتشاور حول مستقبل الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، عقد اجتماع طارئ لأندية الدوري العام، يوم الأربعاء المقبل؛ من أجل حسم قضية المؤجلات حفاظًا على استمرار المسابقة.

وقال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات صحفية من مقر الجبلاية: “تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة، ظهرًا، بحضور كافة الأعضاء عدا كرم كردي، وقررنا عقد اجتماع طارئ لكل رؤساء أندية الدوري الممتاز أو من ينوب عنهم، يوم الأربعاء المقبل؛ للحديث عن كل ما يتعلق بالدوري”.

وأضَاف مجاهد: “لا نية لما يتردد مؤخرًا حول إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، عامر حسين متواجد في منصبه كرئيس للجنة المسابقات ولا نية للإطاحة به”.

وطلب تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، أن يواجه الأهلي فريق الزمالك بدلًا من ناديه؛ من أجل أن ينتهي الفريق الأحمر من مباريات الدور الأول قبل خوض مباريات الدور الثاني.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا، يوم الجمعة، يؤكد فيه تمسكه بجدول الدوري المعلن منذ أسابيع ماضية، دون المساس بأي تعديل فيه.

وغرد اتحاد الكرة عبر تويتر: “قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة في اجتماعه اليوم، دعوة رؤساء أندية القسم الممتاز الـ 18 للاجتماع، في الثانية ظهر الأربعاء المقبل 6 فبراير الحالي؛ للتشاور حول كل ما يتعلق بمسابقة الدوري الممتاز”.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه، اليوم، على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في موعدها المحدد سلفًا، يوم 23 فبراير الحالي.