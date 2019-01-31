رسميًا.. نادي بيراميدز يشكو الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف (صور)

أرسل نادي بيراميدز شكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم لدى الاتحاد الأفريقي “كاف”؛ بسبب عدم انتظام مواعيد مباريات الدوري المصري، وأيضًا عدم وضوح الرؤية بالنسبة لكأس مصر.

وأشار النادي في خطاب نشره تركي آل الشيخ، مالك النادي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إلى أن الدوري المصري يفتقد تكافؤ الفرص؛ بسبب عدم تنظيم مواعيد مباريات البطولة.

وأكد نادي بيراميدز في خطابه، أن الأهلي والزمالك منافسي الفريق على لقب الدوري لم يتقابلا في الدور الأول للدوري حتى الآن، رغم أن الدور الثاني بدأ، كما أن مواعيد بطولة كأس مصر غير واضحة على الإطلاق.

يذكر أن نادي بيراميدز أوضح أن قراره يأتي في إطار تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، حيث إنه من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة.

النادي شدد على أنه لن يترك حقه بضرورة إصدار الاتحاد جدولًا محددًا معلوم الملامح، أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم، إلا بعد الإعلان بشكل واضح عن مباريات دور الستة عشر بكأس مصر.

واستكمل النادي في بيانه، التأكيد على أن ما يحدث في جدول المسابقة غير عادل وغير منصف؛ لافتقاده العدالة بين جميع الفرق، وفقًا لما تنادي به لوائح الفيفا بعدم تفصيل المناخ لفرق بعينها.