تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز يردُّ بقسوة على تصريحات أحمد شوبير (صورة)

أبدى تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز غضبه من تصريحات أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حول اعتراض بعض الأندية، على ترتيب مباريات الأهلي في بطولة الدوري العام المصري هذا الموسم.

وقال شوبير خلال تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون سبورت” إن الأندية لا يحق لها الاعتراض على جدول الدوري وترتيب المباريات، بسبب الأوضاع الأمنية في مصر، فضلًا عن ضغط المباريات بسبب بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، وبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية.

وأَضاف شوبير:”الأمن أحيانًا يطالب بتأجيل مباراة، ويقوم الاتحاد المصري بتأجيلها، ولا بد أن يتعايش العالم مع ما نعيش فيه، مش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين، بلدنا يريد مساعدة الجميع، ومدرّبونا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي”.

وقال تركي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”الأخ أحمد شوبير.. تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد، أم بصفتك مذيعًا رياضيًا، أم بصفتك لاعبًا سابقًا في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي؟.. عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش، نحن نلعب في دوري بلد محترم”.