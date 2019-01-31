هل يرحل أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك إلى الإسماعيلي؟

تلقَّى أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك عرضًا رسميًا من الإسماعيلي، للانضمام إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ”إرم نيوز” إن العرض يشمل انتقال اللاعب على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي.

وأبدى حفني موافقته على العرض، بحسب ما صرَّح للصحفيين المتواجدين داخل مقر القلعة البيضاء اليوم الخميس.

ويحسم مسؤولو الزمالك قرارهم، اليوم الخميس، خلال الساعات الأخيرة من السوق الشتوية لانتقالات اللاعبين، حيث يجتمع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة مع اللاعب عقب مران الفريق لمناقشة الأمر الذي ستكون لجروس فيه الكلمة الفصل.

ويتمسك رئيس نادي الزمالك، باستمرار حفني مع الفريق لأنه لاعب ذو خبرة ومهارة يستطيع صناعة الفارق في قادم المباريات، سواء في الدوري المصري الممتاز أو الكونفيدرالية.

وشارك حفني في 69 دقيقة فقط بالموسم الحالي للدوري الذي يتصدره الزمالك برصيد 45 نقطة.

ويلعب حفني في الزمالك منذ 2014 عندما رحل عن طلائع الجيش.

وقال جروس مدرب الزمالك، قبل عدة أيام إنه يرفض رحيل أي لاعب من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

في سياق متصل، أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، موافقة السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للفريق، على إعارة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، إلى نادي سموحة، لمدة موسم ونصف، بداية من انتقالات يناير الجارية.

وأوضح أمير مرتضى، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” أن موافقة جروس على إعارة أحمد فتوح، من أجل المشاركة في المباريات مع سموحة واكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك من خلال مشاركته في المباريات.

وكشف أمير مرتضى، أن عقد إعارة فتوح، لصفوف سموحة يتضمن شرطين، الأول عدم مشاركة اللاعب في أي مباريات أمام الزمالك، والثاني يتيح للأبيض عودته في أي فترة انتقالات مقابلة شتوية أو صيفية.

وعقب القرار استبعد السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للزمالك، أحمد من رحلة السفر إلى كينيا المقرر لها مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكينى.

وبعد وضع اسمه في القائمة المسافرة، تقرر رفع اسم اللاعب من المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية في المجموعة التي تضم إلى جانب الزمالك نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنغولي.