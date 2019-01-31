إصابة جديدة تعقد حسابات لاساراتي قبل مباراة النادي الأهلي ضد سيمبا

تلقي الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة مارتن لاسارتي، ضربة موجعة غير متوقعة، قبل ساعات من مواجهة نادي سيمبا التنزاني، في دور الـ6 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتعرض سعد الدين سمير مدافع الفريق، لإصابة في كاحل القدم، خلال مشاركته في تدريب الفريق صباح اليوم، الذي أقيم علي ستاد مختار التتش بالجزيرة ، استعدادًا للقاء سيمبا التنزاني.

وفشل سعد سمير في استكمال المران بعد أن اشتكي من كاحل القدم، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لكشف بالأشعة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن صفوف الفريق.

ويعاني الأهلي نقصًا شديدًا في خط الدفاع في لقاء سيمبا التنزاني في ظل إصابة ياسر إبراهيم ومحمد نجيب والإصابة الجديدة لسعد الدين سمير، ورحيل ساليف كوليبالي، وسيخوض الفريق اللقاء دون قلبي دفاع وسيتم الاعتماد علي أيمن أشرف الظهير الأيسر ومحمد هاني الظهير الأيمن في هذا المركز .

يذكر أن سعد الدين سمير، عائد من إصابة طويلة في العضلة الخلفية، وشارك مع الفريق كبديل في لقاء وادي دجلة في الدوري بعد إصابة ياسر إبراهيم.

إلى ذلك، تلقى الأهلي دفعة بعودة القائد حسام عاشور إلى المران بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وقال الأهلي بموقعه على الإنترنت اليوم الخميس، إن عاشور لاعب الوسط المدافع شارك في المران مع باقي زملائه بعد التعافي من إصابة في الكاحل كما عاد أحمد الشيخ بعد إصابة في الركبة.

وحصد الأهلي أربع نقاط من أول جولتين في دور المجموعات بدوري الأبطال وقبل أن يستضيف سيمبا في استاد برج العرب بالجولة الثالثة.

ويعاني الأهلي من إصابة مجموعة كبيرة من أبرز لاعبيه وكلما عاد لاعب غاب آخر لفترة من الوقت.

لذلك ستمثل عودة عاشور دفعة للمدرب مارتن لاسارتي خاصة أن المنضم حديثًا حمدي فتحي لاعب الوسط يعاني إجهادًا وسيغيب لأيام.

ولا يزال الأهلي ينتظر تعافي صانع اللعب وليد سليمان والمهاجم المغربي وليد أزارو والمدافع المنضم حديثًا ياسر إبراهيم والظهير الأيمن أحمد فتحي ضمن أبرز المصابين.