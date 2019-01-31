لماذا انفرد ساري بلاعبي تشيلسي في غرف خلع الملابس بعد الخسارة أمام بورنموث؟

تلقى فريق تشيلسي خسارة قاسية أمام بورثموت 4-0 في لقاء جاءت أهدافه كلها في الشوط الثاني وهي أكبر خسارة للبلوز في 23 سنة.

وبعد اللقاء تأخر المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري عن الندوة الصحفية بسبب اجتماعه مع لاعبيه في غرف الملابس لمدة قاربت 60 دقيقة كان خلالها وحده برفقتهم إذ أمرَ الجميع -حتى مساعديه- بالمغادرة.

وكان الإسباني بيب غوارديولا قام بالشيء ذاته بعد لقاء نيوكاسل والخسارة 2-1 وتأخر بدوره عن الندوة الصحفية نتيجة لقائه مع لاعبيه في غرفة الملابس لمدة تجاوزت 40 دقيقة.

وقال ساري حول لقائه باللاعبين :” في تلك اللحظة كنت أود أن أتحدث معهم بمفردي دون وجود أي شخص ، كنت أريد أن أفهم، الشوط الثاني كان مغايرًا للشوط الأول سأحاول مجددًا الحديث معهم غدًا.”

وأضاف المدرب الإيطالي :” في الشوط الأول لا يمكن أن تتوقع أن يكون الشوط الثاني كارثيًّا، توقفنا عن اللعب، لم نلعب كفريق من الصعب أن أفهم لماذا.”

وأكد ساري أنه ليس قادرًا على تحفيز لاعبيه وقال :” لستُ قادرًا على تحفيز هؤلاء اللاعبين يجب اللعب بعقلية مغايرة.”

وألقت جماهير تشيلسي باللوم على المدرب الإيطالي وهتفت ضده خلال اللقاء؛ خصوصًا حين قام بتغيير غونزالو هيغوين حيث صاحت :” ساري لا تعرف ماذا تفعل.”