النادي الأهلي المصري يقيد اسمين جديدين في قائمته المحلية

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، إنه تم قيد عمرو جمال ورامي ربيعة في قائمة الفريق المحلية باتحاد الكرة. وأوضح أن الجهاز الفني عقد جلسة اليوم لمناقشة قائمة الفريق المحلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتم الاستقرار على قيد جمال وربيعة بالقائمة.

وأشار مدير الكرة في الأهلي للموقع الرسمي لناديه، إلى أن حسم المقاعد المتبقية في القائمة الأفريقية، سوف يتم خلال الساعات المقبلة بعد استكمال دراستها من جانب الجهاز الفني.

إلى ذلك، انضم صالح جمعة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى كتبية المصابين داخل القلعة الحمراء، ليزيد من أزمة تعدد الإصابات العضلية في صفوف الفريق دون أسباب واضحة.

وأصيب صالح جمعة، بإجهاد عضلي في الضامة والخلفية، إذ اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران صباح الأربعاء.

يأتي هذا في الوقت الذي تلقى فيه الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتين لاسارتي، صدمة، بغياب رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، عن مواجهتي سيما التنزاني ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنراني يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب رمضان عن فريقه لمدة من أسبوع إلى 10 أيام؛ بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة أمام وادي دجلة.

ويؤدي لاعب الأهلي المتألق في المباراتين الأخيرتين، برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، حيث غاب عن المران الجماعي اليوم الأربعاء.

وفي السياق نفسه، يخضع حارس مرمى الأهلي علي لطفي، لأشعة على الكتف لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها.

وكان لطفي قد تعرض للإصابة في الكتف خلال مران الفريق الأحمر قبل المباراة الماضية أمام وادي دجلة.

وأدى حارس الأهلي تدريبات تأهيلية على مدار اليومين الماضيين، ولم يشارك في تدريبات الحراس، ومن المنتظر أن تحسم الأشعة التي يُجريها حجم إصابته ومدة غيابه عن التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي يعاني من العديد من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، وتضم قائمة المصابين، أحمد فتحي، ووليد أزارو، ومروان محسن، ووليد سليمان، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، وأحمد الشيخ، وصالح جمعة، إلى جانب الثنائي محمد نجيب ومحمد محمود.