تركي آل الشيخ: لن أدفع أموال صفقة خالد بوطيب.. ومستعد لتحمل تكلفة حكام النادي الأهلي الأجانب

كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موقفه من تدعيم الزمالك ماليًا في صفقة المغربي خالد بوطيب، ورغبة الأهلي في استقدام حكام أجانب لمبارياته في الدوري، وكذلك موقف بيراميدز من مؤجلات القلعة الحمراء في البطولة المحلية.

وقال تركي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: “لن أدعم الزمالك في صفقة بوطيب، رئيس الزمالك هو من صرح بذلك، وعليه تحمل نتيجة تصريحاته، ماهي الصفقة التي دعمت الزمالك فيها ماليًا بعد شراء بيراميدز، لو كنت أجامل الفريق الأبيض كنت سأقيل حسام حسن بعد التعادل في الدوري، وأصرح أنه تعادل غير عادل”.

وأضاف: “بالنسبة للأهلي، صرح مسؤولوه عن رغبتهم في تعيين حكام أجانب لمبارياته في الدوري، أنا مستعد لتحمل التكاليف كاملة، شاهدنا مباراة الأهلي مع وادي دجلة، ورأينا خطأ رمضان صبحي في حق الحكم الرابع ومع ذلك لم يعاقب”.

وأردف: “وفي مباراة الزمالك شاهدنا قذف الكرة من دكة الاحتياطي بالزمالك في مباراتنا لتعطيل هجمة كينو، فهل ستسجل غرامة اتحاد الكرة الهدف الذي أهدر؟، الغريب في الأمر عدم إقامة لقاء الأهلي والزمالك في الدور الأول لبطولة الدوري حتى الآن، هناك أشياء غير مفهومة تحدث، لذا لن يخوض بيراميدز لقاءه مع الأهلي في الدوري الثاني للدوري، إلا في حالة إقامة لقاء القمة”.

وتابع آل الشيخ: “أرى مباريات الكأس تسير بشكل طبيعي سوى مباراة الأهلي مع بيراميدز، هل لن تلعب لأن أن هناك 11 حالة إصابة بالأهلي، وحتى يتمكن المدرب الجديد من التأقلم مع الفريق”.

وأكمل: ” الزمالك وبيراميدز لن يقف في وجههما أحد في المستوى الطبيعي، هل هناك نية لتعديل الفريق صاحب المركز الأول والثاني، ومساعدة الأهلي من أجل أن يصعد لقمة الدوري، رفعت الأمر للفيفا، لكهنم طلبوا مني التواصل مع اتحاد الكرة المصري، وأنتظر تدخل هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، قد لا يكون مطلعًا على كل شيء لأنه الرجل الرابع في الفيفا، أحمل لجنة المسابقات المسؤولية بشكل واضح”.

وهدد نادي بيراميدز باللجوء للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.

وكان تركي آل الشيخ، هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: “من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول”.