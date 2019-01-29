ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على مصر المقاصة (صورة)

سجل كل من المدافع محمود علاء ولاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي هدفين خلال فوز كبير للزمالك 4-1 على مصر للمقاصة ليعزز صدارته للدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه بينما يحتل مصر للمقاصة المركز الرابع ولديه 30 نقطة.

وانتظر الزمالك، الذي تعادل 3-3 مع بيراميدز في مباراته الماضية، حتى الدقيقة 41 ليفتتح التسجيل عبر علاء الذي تابع بشكل رائع في الشباك تمريرة طارق حامد العرضية.

وحصل عمر السعيد على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط ترجمها علاء إلى هدف ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا.

واجتاز يوسف إبراهيم (أوباما) أكثر من مدافع بمهارة قبل أن تصل الكرة إلى ساسي الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 58.

وأكمل ساسي، الذي سدد ركلة حرة ارتدت من العارضة، الرباعية بضربة رأس متقنة قبل 18 دقيقة على النهاية.

وكادت حصيلة الزمالك تزيد لولا إهدار محمود عبد المنعم (كهربا) والمغربي خالد بوطيب لفرص سهلة أمام الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

وتعرض حازم إمام مدافع الزمالك للطرد في الدقيقة 85 ثم قلص مصر للمقاصة الفارق بتسديدة من باولين فوافي لاعب مدغشقر من خارج منطقة الجزاء.