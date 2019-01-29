تركي آل الشيخ يتهم اتحاد الكرة بمجاملة النادي الأهلي المصري بسبب التحكيم وجدول المباريات‎

اتَّهم تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، اتحاد الكرة المصري بمجاملة النادي الأهلي المصري على حساب فريقه، بسبب التحكيم، وجدول المباريات غير المنتظم.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه على “فيسبوك”:”هل المقصود تفضيل فريق على فريق.. من غير المعقول أن يُنهي بيراميدز مبارياته مع الأهلي، والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول، ما هذه الجدولة”.

هل المقصود تفضيل فريق على فريق … من غير المعقول ان ينهي بيراميدز مبارايته مع الاهلي … والاهلي حتى الان لم يلعب مع… Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Tuesday, January 29, 2019

وأضاف:”لم أرَ جدولًا في حياتي في أي دوري كهذا الجدول.. وتفصيل الجدول لظروف فرق معينة يقتل التنافس.. ومن المفترض أن يُنهي كل فريق مبارياته المؤجلة من الدور الأول قبل البدء في الدور الثاني، وموعد مباراة الكأس لم يُحدَّد حتى الآن، أم تنتظرون حتى تنتهي إصابات الفريق الثاني، وتتأكدوا من جهوزيته، وتحدّدوا الموعد”.

وتابع:”أطلب من أخي الأستاذ هاني أبوريدة التدخل السريع، ومعالجة هذا الخلل الحاصل في الجدول.. وإلا اعملوا لنا كأسين ودوريين، واحد يلعب فيه الـ17 فريقًا، وواحد ادّوه إلّي في بالكم وريحونا، ألا تكفي الحجج التي نراها في التحكيم، وهل الفيفا يرضى بجدول زي كده؟! وإزاي أنا معرفش مباريات فريقي من هنا لآخر الموسم، وبتواريخ محددة، وترتيب عادل، عجبي”.

يذكر أن بيراميدز يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري بـ39 نقطة من 20 مباراة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي خاض 16 مباراة، خلف الزمالك المتصدر بـ42 نقطة من 17 لقاء.