موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم في الدوري المصري

يسعى نادي الزمالك، متصدر الدوري المصري الممتاز، إلى الاستفاقة أمام مصر للمقاصة، اليوم الثلاثاء، لمواصلة الزحف نحو اللقب بعد تعادله في المباراة السابقة أمام بيراميدز.

وأوقف بيراميدز مسيرة انتصارات الزمالك بعد أن نجح في استغلال النقص العددي لمنافسه وتعادل معه 3-3 يوم الخميس الماضي في مباراة مؤجلة.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب 20 مباراة.

ويحتل الأهلي، حامل اللقب، المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة من 19 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع على فضائية “أون سبورت”، بالإضافة إلى قناة “النيل للرياضة” والقناة الثانية المصرية الأرضية.