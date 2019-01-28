القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة والأهلي اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الأسبوع الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري في اللقاء المقرّر إقامته على ملعب بترو سبورت بالقاهرة.

مباراة يبحث فيها الأهلي عن الفوز الثالث له على التوالي بعد أن دارت عجلة الانتصارات بفوزين متتاليين أمام سموحة والمقاصة في مشوار الدفاع عن اللقب، بعد أن تعثر في الدور الأول من المسابقة وفقد 15 نقطة كاملة.

النادي الأهلي كان حقَّق انتصارًا في مباراته الأخيرة أمام المقاصة بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها حسين الشحات، وجونيور أجايي، ورمضان صبحي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، حصدها من خلال 15 مباراة، بعدما فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 3 وخسر مثلها.

وعلى الجانب الآخر يدخل وادي دجلة المباراة وفي رصيده 20 نقطة حصدها من خلال 20 مباراة، بعدما فاز في 5 وتعادل في مثلها، وخسر 9 لقاءات أخرى، ويحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب.

سبق أن التقى الأهلي ووادي دجلة في 13 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، منذ صعود دجلة للممتاز في موسم 2010-2011.

حقق الأهلي الفوز في 9 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات، بينما حقق دجلة الفوز في مباراة واحدة.

كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ الـ 21 من أغسطس من العام الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة بهدف دون رد، أحرزه صلاح محسن.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق وادي دجلة في 14 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف من دجلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت، في تمام الساعة الـ 20:00 بتوقيت مصر، الـ 21:00 بتوقيت السعودية.

تذاع المباراة على فضائية “أون سبورت”، بالإضافة إلى قناة “النيل للرياضة” والقناة الثانية المصرية الأرضية.