نادي الهلال يكتسح الفيحاء بخماسية و يبتعد بصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

واصل نادي الهلال التحليق في صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه، اليوم الأحد، على مستضيفه الفيحاء 5-1 اليوم على ملعب المجمعة في الجولة الـ17، من الدوري السعودي.

ووضع الإسباني جونثان سوريانو مهاجم الهلال الجديد فريقه في المقدمة عند الدقيقة 27، وعاد اللاعب نفسه بالهدف الشخصي الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 34، ليحقق اللاعب انطلاقة مثالية مع الفريق الأزرق بتسجيله هدفين في أول مشاركة له مع الفريق.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من تعزيز النتيجة بهدفين سريعين عند الدقيقتين 55 و57 وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق سجل الفيحاء هدفًا شرفيًا بواسطة ضيف الله، لكن الفونزويلي ريفاس سجل هدفًا صحيحًا عند الدقيقة 90+3 لتنتهي المواجهة بفوز الهلال بخماسية.

ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول الدوري السعودي، بينما تجمّد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر في انتظار نتائج بقية مباريات الجولة.