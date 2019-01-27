مرتضى منصور: تركي آل الشيخ تحمل تكاليف انتقال خالد بوطيب لنادي الزمالك (فيديو)

واصل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز، دعم نادي الزمالك ماليًا، بتحمّل قيمة صفقة تعاقد النادي مع خالد بوطيب مهاجم منتخب المغرب.

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك في تصريحات مصورة: “تركي سيتحمّل قيمة صفقة المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق الجديد، علاقتنا بتركي آل الشيخ جيدة للغاية، الحمد لله مباراة الزمالك وبيراميدز عدت على خير، وقال منصور: “تحدثت مع تركي بعد المباراة وأكدت على العلاقة المحترمة بيننا وبينه وكنت أداعبه بسبب كثرة اللاعبين الذين تعاقد معهم قبل مواجهة الفريقين معًا”.

وأضاف أن “علاقتنا بالسيد تركي محترمة، وزي ما قولت قبل كده، اللي جاب المدرب هو تركي، واللي جاب ساسي هو تركي، واللي جاب حمدي النقاز هو تركي، وإن شاءالله هيدفع فلوس خالد بوطيب”.

وتابع مرتضى بقوله: “تركي تعاقد مع عبدالله السعيد فقط قبل مواجهة الأهلي، ونجح في الفوز عليه فيما تعاقد مع ترسانة نجوم قبل مواجهة الزمالك، ورغم ذلك كانت القلعة البيضاء الأقرب للفوز وهذا هو الفارق بين الناديين”.