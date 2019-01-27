تأجيل موعد انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019

قال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد، إن الاتحاد الأفريقي وافق بشكل نهائي على تأجيل انطلاق كأس أمم أفريقيا إلى 21 يونيو المقبل

وقال أحمد مجاهد المتحدث باسم الاتحاد المصري: “الاتحاد الأفريقي وافق على طلب عدد من دول شمال أفريقيا بتأجيل البطولة لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المبارك”.

وأضاف “انطلاق أمم أفريقيا في الموعد الجديد سيتيح للمنتخبات فرصة الإعداد القوي بعد انتهاء شهر رمضان بوقت كافٍ”.

وأضاف مجاهد لرويترز “ستقام المباراة النهائية في 19 يوليو”.

وكان من المقرر في الأساس انطلاق البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

وسيكون أمام المنتخبات المشاركة نحو 3 أسابيع بعد انتهاء شهر رمضان لخوض مباريات ودية، استعدادًا للبطولة التي سينافس فيها 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وقال مجاهد: “موعد إجراء قرعة البطولة سيكون يوم 12 أبريل عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة والتي ستقام نهاية مارس المقبل”.