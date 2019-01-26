نادي الزمالك يرد على احتمالية خصم 6 نقاط من رصيده.. ويصف فترة رئاسة ممدوح عباس “بالاحتلال”

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التحرك بشكل سريع ورسمي لتحويل مبلغ 15 مليون جنيه (839 ألف دولار تقريبًا)، للاعب الكاميروني أليكسيس موندومو، قيمة مستحقاته المتأخرة أثناء فترة تواجده مع الفريق الأبيض.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، أصدر قراره بسرعة تحويل المبلغ لحساب اللاعب، لتفادي خصم 6 نقاط من رصيد فريق الكرة في بطولة الدوري المصري.

وأوضح مجلس الزمالك، أن الإدارة فوجئت، أمس الجمعة، باحتمالية خصم 6 نقاط من الفريق، إذا لم يتم تسديد مستحقات موندومو التي تعادل 15 مليون جنيه، قبل يوم 31 يناير.

وكان الإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، قد أكد عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أن النادي سيواجه عقوبة خصم 6 نقاط، غدًا الأحد، في حالة عدم تحويل المبلغ المذكور سلفًا للاعب الكاميروني.

يذكر أن موندومو لعب في صفوف الزمالك منذ أكثر من 5 سنوات، ورفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد النادي؛ للمطالبة بالحصول على مستحقاته.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي :”مرتضى منصور رئيس الزمالك أصدر تعليماته بتحويل مبلغ 15 مليون جنيه إلى حساب اللاعب اليكسيس موندومو تجنبًا لصدور عقوبه خصم نقاط من فريق الكرة”.

وأصدر مجلس الإدارة بيانًا قال خلاله، إن نادي الزمالك يناشد الدولة المصرية بأن تتدخل لردع ممدوح عباس الذي “احتل” نادي الزمالك سبع سنوات بالتعيين، واربع سنوات بالتزوير، وهو ما قضت به محكمة القضاء الإداري”..

وتابع البيان :”ليس من المعقول أن مجلس الإدارة الحالي يدفع أسبوعيًا عشرات الملايين من الجنيهات، لمديونيات ممدوح عباس السابقة للضرائب، والتأمينات، والأوقاف، ووزارة الري والإسكان، ومحافظة مرسى مطروح، وشركة المقاولون العرب، وكذلك للاعبيين لم نرَهم في الملاعب المصرية، الذين تعاقد معهم ممدوح عباس ومجلسه، الذي كان به حازم إمام والعتال، وأهدر ملايين الجنيهات في هذه التعاقدات، ثم قام بطردهم، الأمر الذي دعاهم لتقديم شكاوي للمحكمة الرياضية الدولية”.

وقام مجلس الإدارة الحالي بسداد أكثر من 250 مليون جنيه، مستحقات اللاعبيين الأجانب، والغرامات التى وقعت علي النادي لتجنب خصم النقاط من الفريق الأول.

ووبحسب الموقع الرسمي للزمالك :”فوجئ مجلس الإدارة بأن النادي مهدد بخصم 6 نقاط إذا لم يسدد ما يعادل 15 مليون جنيه قبل 31 يناير، للاعب تعاقد معه عباس ثم قام بطرده اسمه اليكسيس موندومو، وحمايةً للفريق الأول، ولكي يستكمل مسيرة الانتصارات، لحصد كل البطولات -بإذن الله- أصدر مرتضى منصور رئيس الزمالك تعليماته، بتحويل المبلغ مرغمًا إلى حساب اللاعب”.

وأتم الزمالك بيانه: “السؤال أين البلاغ المقدم إلى السيد المستشار النائب العام منذ ثلاث سنوات، ضد ممدوح عباس ومجلسه، والذي أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرفق به، بأن عباس استولي وسهل الاستيلاء وأهدر 984 مليون جنيه أي مليار جنيه، وهو ما أكدته تحريات الرقابة الإدارية، سؤال نرجو الإجابة عليه لأن الكيل قد فاض”.