الزمالك يعلن رسميا ضم أحمد سيد “زيزو” من موريرنسي البرتغالي

أعلن نادي الزمالك، متصدر الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة، أنه ضم المصري أحمد سيد “زيزو” من صفوف موريرنسي البرتغالي.

وتمثل هذه احدث صفقة يبرمها الزمالك، الذي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واضاف الزمالك عبر صفحته على فيسبوك: “الزمالك يتعاقد مع أحمد سيد (زيزو) لمده ثلاثة مواسم ونصف قادما من نادي موريرنسي البرتغالي. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد”.

ونشرت الصفحة صورة للاعب بقميص نادي الزمالك.

وقال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن مجلس إدارة النادي تعاقد مع “زيزو” الذي يلعب في مركز صانع اللعب دون الكشف عن القيمة المالية للتعاقد.

وأضاف مرتضى في تصريحات لموقع الزمالك على الإنترنت اليوم: “تم التعاقد مع زيزو لمدة ثلاثة مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على طلب السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق”.

وسبق أن لعب زيزو (23 عاما) لعدة أندية منها ليرس البلجيكي في الفترة من 2013 وحتى 2016 ثم انتقل إلى ناسيونال البرتغالي ولعب معه في موسم 2017 قبل الانتقال إلى موريرنسي.

وفي نفس السياق، يقترب مجلس إدارة نادي الزمالك، من حسم صفقة انضمام محمد مجدي “قفشة”، صانع ألعاب نادي بيراميدز، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر لـ”إرم نيوز”، أن الزمالك يسعى بقوة لحسم التعاقد مع “قفشة”، استغلالًا لرغبة تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، في ضم محمود عبدالعزيز، لاعب خط وسط القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر، أن الاتفاق الأقرب للإتمام بين الناديين، هو رحيل قفشة للزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل دفع مبلغ مالي.

وتابع: “على أن تكون الصفقة التي يريدها آل الشيخ من الأبيض، منفصلة تمامًا عن تعاقد الزمالك مع قفشة، ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال ساعات”.