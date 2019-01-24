نادي الزمالك بـ10 لاعبين يتعادل مع بيراميدز في صراع قمة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

تعادل نادي الزمالك مع ضيفه بيراميدز بثلاثة أهداف لكل منهما، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري لكرة القدم.

بادر الزمالك بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق التونسي فرجاني ساسي، إلا أن بيراميدز أدرك التعادل في الدقيقة 15 عبر البوركيني إيريك تراوري.

ومع حلول الدقيقة 37، أضاف بيراميدز الهدف الثاني عبر البرازيلي كينو، قبل أن يسجل محمود علاء التعادل في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ونجح ساسي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للزمالك في الدقيقة 62، لتشهد الدقيقة 70 طرد عبدالله جمعة، ليلعب الفارس الأبيض الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل بيراميدز النقص العددي في صفوف المنافس، حيث شهدت الدقيقة 88 التعادل عبر السوري عمر خربين، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة في الوصافة.