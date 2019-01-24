الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز‎ اليوم في الدوري المصري

يصطدم فريق الزمالك بنظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد بتروسبورت.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة حقّقها من 13 فوزًا، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في واحدة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة حققها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 8، والهزيمة في واحدة.

ويدخل الزمالك اللقاء وفي جعبته 41 نقطة، متصدرًا جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 16 مباراة فاز في 13، وتعادل في 8، وخسر مباراة واحدة، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي يحصد 38 نقطة، ويحتل المركز الثاني، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 10، وتعادل في 2، وخسر مباراة واحدة .

وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري للحكم الإيطالي جيانلوكا روتشي.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُنقل على قناتي النيل الرياضية، وأون سبورت، على النايل سات.