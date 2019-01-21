كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

تجرى، اليوم الاثنين، مراسيم قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بحضور 16 فريقًا تأهلوا بعد نهاية منافسات دور الـ32 الإضافي للبطولة.

يضم دور الـ16 للكونفدرالية وجود 8 أندية عربية، هي الزمالك المصري والرجاء المغربي، حامل اللقب، ومعه نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب أيضًا ونصر حسين داي الجزائري والهلال السوداني والنجم الساحلي والصفافسي التونسيين بجانب 8 أندية غير عربية هي زيسكو ونكانا رد ديفلز من زامبيا وغورماهيا الكيني وأتوهو الكونغولي وساتيلاس البوركيني وإينوغو رينجرز النيجيري وبيترو دي لواندا الأنغولي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأمور المتعلقة بقرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية:

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تقام مراسيم القرعة في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة في الساعة 12 ظهراً بتوقيت مصر.

وتذاع القرعة عبر قناتي بي إن سبورتس الإخبارية وأون سبورت.

تصنيف الأندية

تم تحديد رؤوس المجموعات الأربعة وتضم النجم الساحلي والرجاء والزمالك وزيسكو بناء على التصنيف الخاص بنتائج الأندية في البطولات الأفريقية في آخر 5 أعوام.

ويأتي في التصنيف الثاني الهلال السوداني والصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي وغورماهيا الكيني ولا تمنع القرعة وقوع فريقين من نفس الدولة.

ويضم التصنيف الثالث والرابع 8 أندية سيتم تحديدها بشكل تفصيلي في وقت لاحق من جانب الاتحاد الأفريقي “كاف” وهي نكانا الزامبي ونصر حسين داي الجزائري وبيترو دي لواندا الأنغولي وساتيلاس البوركيني وأتوهو الكونغولي وكوتوكو الغاني وحسنية أغادير المغربي وإينوغو رينجرز النيجيري.

صدامات العرب

تبدو الفرصة متاحة لصدامات عربية في دور المجموعات في ظل وجود 3 أندية في التصنيف الأول ومثلها في التصنيف الثاني، وبالتالي هناك مجموعتان على أقل تقدير ستشهد صدامًا بين فريقين عربيين بجانب وجود فريقين في التصنيفات الأدنى من الأندية العربية.

ويتحدث البعض عن فرصة لصدام ثلاثي مغربي بوجود الرجاء في مجموعة واحدة مع نهضة بركان وحسنية أغادير وهو أمر وارد في المجموعات.

أبرز المرشحين

يشهد دور المجموعات وجود أبطال سابقين للكونفدرالية على رأسهم الرجاء، حامل اللقب، بجانب فوزه عام 2003 وأيضًا النجم الساحلي الذي توج 4 مرات باللقب 1995 و1999 و2006 و2015 والصفاقسي الذي توج أيضًا 4 مرات أعوام 1998 و2007 و2008 و2013.

وتوجد أندية لها باع طويل في القارة السمراء على رأسها الزمالك والهلال السوداني وكوتوكو الغاني وصيف الكونفدرالية 2004 وبيترو الأنغولي وصيف الكونفدرالية 1997 وزيسكو الزامبي.