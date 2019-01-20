نادي بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين رسميًا قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية

أعلن نادي بيراميدز، رحيل 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة، أعلن خلالها رحيل ثلاثي الفريق حمادة طلبة وأحمد عفيفي وإسلام صيام.

ويبلغ أحمد عفيفي من العمر 25 عامًا، وانضم لبيراميدز من الجونة بعد فترة في أسوان وشارك في 7 مباريات مع الفريق هذا الموسم.

فيما يبلغ المدافع إسلام صيام 33 عامًا ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق هذا الموسم، بعد انضمامه من النصر للتعدين في 2017.

وتجاوز المدافع حمادة طلبة من العمر 37 عامًا وهو لاعب دولي سابق وفاز بلقب الدوري مع الزمالك.

رسمياً رحل كل من أحمد عفيفي واسلام صيام وحمادة طلبة من صفوف الفريق .. نتمنى لكم كل التوفيق في مرحلتكم المقبلة ???? pic.twitter.com/FXSE0Xpz8b — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٢٠ يناير ٢٠١٩

بيراميدز أبرم خمس صفقات في الميركاتو الشتوي وهم عبدالله السعيد وعمرو مرعي والبوركيني إيريك تراوري والفلسطيني حامد حمدان والإكوادوري جون سيفونتي.

ويسعى النادي المصري، للتعاقد مع محترف أجنبي سوبر وفقًا لتأكيدات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك بيراميدز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك، يوم الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.